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بيانٌ من "كهرباء لبنان".. ماذا جاء فيه؟

26
MAY
2025
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه "وفي سبيل المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية البلدية والاختيارية التي جرت خلال شهر أيّار الجاري، قامت بتأمين التيار الكهربائي بشكل متواصل لمراكز لجان القيد الابتدائية والعليا في الدوائر كافة، والبالغ عددها 27 مركزًا موزعة على المحافظات كافة بالإضافة إلى العديد من مراكز الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات. وفي هذا السياق، عملت المؤسسة على تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية من خلال إضافة نحو 200 ميغاوات من الإنتاج، لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال أيام الانتخابات في مختلف المحافظات اللبنانية".

وإذ أشادت مؤسسة كهرباء لبنان "بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية والبلديات وكافة الأجهزة الأمنية في تأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وإنجاح هذا الاستحقاق الوطني"، توجهت "بجزيل الشكر الى جميع مستخدمي المؤسسة الذين ساهموا بإخلاص وتفانٍ في انجاح هذه المهمة الوطنية، وذلك تأكيدًا على التزام المؤسسة بمسؤولياتها".

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