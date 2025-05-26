منخفض جوي غدًا وانخفاض سريع في درجات الحرارة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع رياح ناشطة تفارب ال 60 كم/س أحيانا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة بحيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ، على ان تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مصدره شمال البحر الأسود، بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع وملحوظ مع نشاط للرياح وبعض التقلبات المحلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع رياح ناشطة تفارب ال 60 كم/س أحيانا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، ونسبة رطوبة مرتفعة حيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الخميس:

غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة ، في الداخل من 17 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا ، جنوبية غربية ناشطة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س تنشط ليلا فتقارب ال60 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,31

-ساعة غروب الشمس: 19,40