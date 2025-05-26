إسرائيل تعيد نشر "لواء الجليل" على حدود لبنان..

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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنّ قيادة المنطقة الشمالية في الجيش أعادت "لواء الجليل" إلى تولّي السيطرة الكاملة على الخط الحدودي مع لبنان.

وقالت الإذاعة: "بعد حوالي نصف عام من التهدئة مع حزب الله، قرّرت قيادة الشمال إعادة تنظيم قواتها، فأعادت لواء الجليل (91) لتولّي المسؤولية عن كامل خط الحدود من جبل الدب حتى رأس الناقورة".

وأوضحت أن هذا اللواء كان، منذ بداية الحرب، قد جرى تقليص نطاق انتشاره ليشمل فقط المنطقة الشرقية من الحدود، فيما تولّى لواء الاحتياط 146 السيطرة على المنطقة الغربية.

وأشار التقرير إلى أنّ هذا التقسيم جاء بهدف تمكين كل قائد لواء من إدارة مساحة أصغر، ما يُسهم في توزيع أفضل للموارد والانتباه العملياتي.