عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 أيار 2025

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النهار: أي نتائج استشرافية كبيرة بعد إنجاز الانتخابات البلدية؟

الديار: الجنوب يُؤكّد عهد الوفاء... و«الوطني الحرّ» يحسمها في جزين

عيد تحرير منقوص.. ولا أفق لانسحاب «إسرائيلي» وشيك

أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني

الشرق الأوسط السعودية: قد يُلحق الضرر بالجهاز... مسؤولون في «الشاباك» هددوا بالاستقالة حال تعيين زيني

الأنباء الكويتية: قائد الجيش حيا العسكريين على أدائهم المشرّف في حماية الانتخابات وتأمينها

لبنان يعود إلى «اليوم التالي» للانتخابات البلدية.. وسلام يؤكد في ذكرى التحرير على حق الدفاع عن النفس