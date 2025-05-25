لقاء أدبي مع النائب نقولا صحناوي حول تاريخ لبنان في بلدية الدائرة الخامسة عشرة في باريس

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نظّم التجمع من اجل لبنان لقاءً أدبياً استثنائياً استضاف فيه النائب اللبناني السيد نقولا صحناوي، عضو تكتل “لبنان القوي”، وذلك بمناسبة إطلاق كتابه الجديد بعنوان: “لبنان قلب الله – قصص وأساطير من العصور القديمة إلى العصور الوسطى”.

حضر اللقاء، الذي عقد في بلدية الدائرة الخامسة عشرة في باريس، سعادة القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في باريس السيد زياد طعّان، والقنصل السيدة لارا ضو، والملحقة الاقتصادية في السفارة السيدة راشيل علم الدين، ومنسقة لجنة المرأة في التيار الوطني الحر السيدة هناء الراسي، ومنسقة لجنة أوروبا في التيار الوطني الحر السيدة جودي عبد النور، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات اللبنانية والصحافيين، فضلاً عن جمع غفير من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا.

افتتحت الأمسية بكلمات ترحيبية ألقتها الأمينة العامة للتجمع السيدة تريسي صعب، تلاها رئيس مكتب باريس السيد جوزيف جبور، ثم تولّى إدارة الحوار الدكتور أنطوان شديد، رئيس “التجمع من أجل لبنان”.

وفي عرضه لكتابه الجديد، أوضح النائب نقولا صحناوي أن هذا العمل هو حصيلة ثلاث سنوات من البحث والتوثيق، ويضم ٢١٨ قصة تستعرض شخصيات وأحداثاً ومواقع ورموزاً طبعت تاريخ لبنان وفينيقيا، وتُبرز الإرث الثقافي والحضاري العريق للمنطقة. وقد شدد على أهمية الدور الذي لعبته الإمبراطورية الفينيقية، التي ازدهرت بين عامي ١٢٠٠و ٣٢٢ قبل الميلاد، في نشر التجارة والمعرفة والثقافة عبر ضفاف البحر الأبيض المتوسط، من دون الاعتماد على الغزو العسكري.

وسلط صحناوي الضوء على البُعد الانتمائي في كتابه، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تذكير اللبنانيين بجذورهم العميقة المشتركة، التي تعود إلى ما قبل الانقسامات الدينية والطائفية، وذلك على نهج الشاعر والمفكر الكبير شارل قرم، الذي دافع عن هوية لبنانية موحدة ومشرّفة.

وقد تخلّل اللقاء نقاش تفاعلي غني بين الحضور والمؤلف، تم خلاله التطرق إلى قضايا تتعلق بتاريخ لبنان، وهويته، ومستقبله، في أجواء اتسمت بالحوار البنّاء والاهتمام العميق بالمحتوى الثقافي والفكري للكتاب.

واختُتمت الأمسية بجلسة توقيع للكتاب، ترافقت مع حفل كوكتيل، أتاحت للمشاركين فرصة اللقاء المباشر مع النائب صحناوي وتبادل الآراء حول محطات تاريخية مفصلية في مسيرة لبنان.