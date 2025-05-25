بستاني من نيو جيرسي : أهمية مشاركة المغترب بالإنتخابات النيابية القادمة

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استكمالاً لجولة عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى البستاني التي تنظمها LACD، كانت المحطة الثانية في ولاية نيو جرسي من منزل آل عاصي، حيث أقاموا مأدبة غداء على شرف النائب بستاني بحضور عدد من أعضاء LACD نيو جرسي.

وقد سلّطت النائب بستاني الضوء على أهمية مشاركة المغترب بالإنتخابات النيابية القادمة "٢٠٢٦" وضرورة منح المغتربين الحق في الإقتراع لستة نواب يمثلونهم بالمجلس النيابي.

وتخلل اللقاء ايضاً مناقشات حول الإنتخابات البلدية التي دارت مؤخراً في لبنان، وبالإضافة إلى نشاطات النائب بستاني في واشنطن.

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