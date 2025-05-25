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أرسلان: لن تستقيم الأمور إلا بتحرير آخر شبر من تراب الوطن وبإعادة الإعمار

25
MAY
2025
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "وفي هذا اليوم المبارك، نستذكر كل شهيد وكل جريح سقط دفاعًا عن لبنان وأرضه في حروب ومعارك متعددة، في وجه الغطرسة والعدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان منذ أكثر من خمسين عامًا.

لقد خاضوا ملاحم بطولية في الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن، بلا هوادة، بلا كلل ولا ملل. ولن تستقيم الأمور إلا بتحرير آخر شبر من تراب الوطن وبإعادة الإعمار.

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نترحّم على الشهداء، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصرالله، متمنّين لكل جريح الشفاء العاجل.

وفي هذه المناسبة أيضًا، نبارك للبنان كافة، ولأهلنا في الجنوب الغالي مرّة ثانية، إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بأبهى صورة… صورة تترسخ في وجدان كل لبناني، على وطنية وعنفوان وتفاني وعزة وكرامة أهل الجنوب، في تمسكهم بكل شبر من أرض الوطن، في مواجهة كل التحديات والصعوبات التي مروا ويمرون بها في كل لحظة.

إن روح التضحية والأصالة والشرف متأصلة في قلوبهم وعقولهم، وهذا لشرف عظيم لنا جميعًا كلبنانيين، يجب أن نعتز ونفتخر به".

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