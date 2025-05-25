بالصور - باسيل في احتفال النصر من جزين: ستبقى جزين القلعة العونية ولا أحد يعلمها السيادة

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وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تحية لجميع الجنوبيين وللتيار الذي أثبت في الجنوب أنه من صيدا للزهراني لصور وبنت جبيل ومرجعيون ولجزين القلعة.

وأكد في احتفال النصر من جزين: التيار أثبت أنه من النسيج الجنوبي ويهدف لإنماء كل مناطقه.

وأضاف: السيادة متأصلة في جزين ولا أحد يعلمها السيادة وهي تعلمها وحبيب جزين الأول هو الجنرال ميشال عون.

وقال: الخطأ الكبير هو ما حصل في ٢٠٢٢ ولن يتكرر وحصل بسبب بعض أصوات النشاز الذين حاولوا قطع جزين عن محيطها ومن يخرج عن التيار تصبح قيمته صفراً.

وأكد أن جزين لا يمكن أن تنفك عن محيطها ومن حاولوا قطعها عن جبل الريحان وصيدا هما نائبان لقنتهما جزين درساً.

وأضاف: الانتصار هو لكل العائلات الجزينية ولآل عازار ولآل الحلو وجميع العائلات والتيار يحافظ عليها ويكبر معها. ولا يمكن أن يقول أحداً ما حدا بفوت على جزين.

وقال: ستبقى جزين القلعة العونية ونحن نرفع العلم في كل زوايا جزين وقضائها ولا "نشك" العلم بقلب أحد وسنؤجل ذلك إلى العام ٢٠٢٦

مشيراً الى أن انتصار الجزينيين هو انتصار لحياتهم المشتركة ولوحدة لبنان وهذا الوفاء لكل لبنان ووفاؤنا لرئيس البلدية خليل حرفوش وأقول له أنت مثل في الوفاء والإلتزام والتضحية والأخلاق.