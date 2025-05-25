اللوائح الفائزة في الزهراني

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فاز 10 مرشحين من لائحة "حي على خير العمل" و 5 مرشحين من لائحة "التنمية والوفاء "في بلدة كفرحتى.
كما فاز 7 مرشحين من لائحة "التنمية والوفاء" للمقاعد الاختيارية في الغازية ومستقل فضل حجازي، وهم:
حسن حسين خليفة
محمد علي خليفة
حسن غدار
قاسم جميل غدار
جمانة حلال
علي حسون
مستقل :بلال غدار .
كما فازت لائحتا "التنمية والوفاء" في عنقون، وتفاحتا، وفازت لائحة " معا نبنيها" في الزرارية،
وفاز المخاتير في الزرارية:
حسن مروة
غالب مروة
زهرة مروة
عماد عبد الخالق
رضا زرقط
وفازت لائحة "المعمري تستحق" كاملة في بلدة المعمرية.