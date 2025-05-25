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رد عنيف من القوات على... الفرد رياشي!

25
MAY
2025
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان التالي:

"بعد ان تسلمّت مديرية المخابرات الموقوف أحمد نون، رئيس العصابة التي خطفت الشهيد باسكال سليمان وقتلته، وبعد ان كانت "القوات اللبنانية" قد تولّت المتابعة الحثيثة لهذه القضية مع السلطات السورية من جهة، والحكومة اللبنانية من جهة أخرى، تفاجأنا بالبيان الذي أصدره المدعو ألفرد رياشي وفيه يخلط الحابل بالنابل من خلال الربط بين اغتيال الشهيد الياس الحصروني الذي، منذ اللحظة الأولى، تم الكشف عن الجهة التي تقف وراء اغتياله، وبين قضية الشهيد سليمان، ليخلص إلى نتيجة مفادها انه "لم تبذل أي مساع حزبيّة في هذا السياق"، وكأنه الطرف الثالث بين "القوات" والسلطة الجديدة في سوريا ليسمح لنفسه ادعاء عدم حصول اتصالات، وكأنه على علم ومعرفة ودراية بما تطلبه "القوات" من السلطات السورية لكي ينفي أي اتصالات حصلت على هذا المستوى، وهذا أمر معيب للغاية، ويعكس إفلاسا ما بعده إفلاس، ويؤشر إلى طبيعة هذا الشخص الذي يختلق الأكاذيب بحثا عن دور ومكانة لا وجود لهما سوى بالفبركات والادعاءات الباطلة، وقد تجاوز كل الحدود وخرج عن طوره بتأليف معطيات من مخيلته، ربما تنفيذا لأجندة معينة من الضروري ان يكشفها القضاء المختص. وبناء عليه، وبعد ان تمادى في الكذب في قضية نعتبرها من المقدسات معتمدا التشويش والفبركات، سنحيل بيانه إلى الدائرة القانونية في الحزب للادعاء عليه بالافتراء والمتاجرة بالدماء الطاهرة والذكية وإثارة النعرات. ومن جهة أخرى، بات من الضروري، ان يستمع القضاء إلى أقواله في هذا الملف، خصوصا انه أكّد في بيانه ان "الجهود الحثيثة لكشف الملابسات تتواصل"، وانه "لم تبذل اي مساع حزبية"، وبما انه، وفقا لبيانه، مطلع على الحيثيات، بات من الضروري ان يستدعيه القضاء للاستماع إليه.

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