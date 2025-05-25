الجنوب اقترع رغم التحديات..

A + A -

بالزامن مع إحياء ذكرى المقاومة والتحرير، أكّد الجنوبيون مرّة جديدة وحدتهم وصلابتهم في مشهد ديمقراطي استثنائي تداخلت فيه إرادة الناس مع صدى القصف، حيث أُنجزت المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية التي شملت محافظتي الجنوب والنبطية، وسط أجواء أمنية مشددة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المتواصل على القرى الحدودية.

ورغم المخاطر والتحديات، توجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، مؤكدين تمسّكهم بحقهم في المشاركة وصياغة القرار المحلي، في خطوة اعتُبرت بمثابة رسالة صمود شعبية بوجه التهديدات والضغوط الإسرائيليّة.