عناوين الصحف ليوم الأحد 25 أيار 2025

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النهار: الجنوب يختم الاستحقاق هادئاً والتزكية دفاع "الثنائي"... فوز"التيار" في جزين بعد مبارزة حادة مع "القوات"



الديار: باسيل: جزين هواها "تيار" ونائباها لُقّنا اليوم درساً كبيراً

الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية السعودي في مدريد... واجتماعات مرتقبة للجنة الوزارية حول تطورات غزة



الأنباء الكويتية: بهية الحريري: تيار المستقبل عائد في الانتخابات النيابية.. ومعلومات خاصة بـ «الأنباء»: مهلة ثمانية أشهر لملف السلاح توازياً مع تجميد المساعدات

انتهاء الانتخابات البلدية من الجنوب.. وعون: إنمائية وليست سياسية