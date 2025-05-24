الحجار: لم يكن هناك أي خلل او تدخل لصالح أي جانب في الانتخابات البلدية والاختيارية

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قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "وردني عدد من الشكاوى وتابعتها مع الاجهزة الامنية ولم يكن هناك أي خلل او تدخل لصالح اي جانب"، في تصريح من وزارة الداخلية بعد اغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية.

ولفت إلى أنّ "النسب متدنية مقارنةً مع العام 2016، لكن بعد 9 سنوات من الغياب كان الشعب اللبناني يمارس حقه بديمقراطية وهذا الأهم".

أضاف الحجاز "الفوز بالتزكية عملية ديمقراطية سليمة ولا شائبة على هذا الأمر من الناحية القانونية".

وقال: "الشّعب اللبناني مارس حقه الديمقراطي وهذا هو الأهم وعسى أن تكون هذه الانتخابات مقدّمة لتجديد الحيوية في العمل في مختلف البلديات"، مشيرًا إلى "أننا تأكدنا أنه لم يكن هناك أي تدخل سياسي في العملية الانتخابية والاعتداءات التي حصلت موثّقة وأحيلت إلى الاجهزة المعنية والقضاء المختص".