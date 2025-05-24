living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إقفال صناديق الإقتراع أقفل الابواب أيضاً على عدد من المعطيات الخاطئة

24
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، أقفلت صناديق الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية، ليقفل معها الباب على الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، التي أجريت بعد ثلاث سنوات من التمديد.
غير أن إقفال الصناديق أقفل الابواب أيضاً على عدد من المعطيات الخاطئة، التي سعت جهات معروفة إلى ترسيخها في أذهان الناس، قبل أن يتبين أنَّ بينها وبينَ الحقيقة جفاء.
المعطى الخاطئ الاول، يأس اللبنانيين من وطنهم وعدم اكتراثهم بالشأن العام بعد كل ما تعرض له لبنان من خيبات على مرَّ السنين الاخيرة، حيث تبين ان الحيوية اللبنانية عابرة للمناطق والطوائف، بدليل الحماس الكبير والحماوة منقطة النظير في غالبية المدن والقرى والبلدات التي شهدت معارك، ولو ان الحملات المتقابلة شابها في احيان كثيرة عيب المغالاة في العائلية والشخصنة، وأحياناً المال، على حساب البرامج والخطط.
المعطى الخاطئ الثاني، نفور الناس من الاحزاب والتيارات السياسية وتفضيلهم أصحابَ الطروحات التي صنَّفت نفسها بالتغييرية منذ عام 2019، حيث ثبُتَ فشلُ التغييريين من بيروت الى المناطق، في احراز اي نتائج على الاطلاق على المستويين البلدي والاختياري، وهو ما أقرَّ به رموزهم في اكثر من اطلالة اعلامية.
أما المعطى الخاطئ الثالث، فأن التيار الوطني الحر انتهى، وأضحى في عزلة سياسية، حيث ظهر للقاصي والداني، وبما لا يقبل أي شك، ان التيار موجود وفاعل وراسخ في المجتمع، من بيروت الى الشمال والجنوب مروراً بجبل لبنان والبقاع، سواء بالانخراط في التوافقات المحلية حيث دعت الحاجة او في المواجهات الانتخابية اذا اقتضى الامر، وآخر المعارك اليوم في قضاء ومدينة جزين.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout