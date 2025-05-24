هذا ما سيحدث يومي الأحد والإثنين على طريق المطار..!

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك يومَي الأحد والإثنين 25 و 26-5-2025، يومياً اعتبارًا من منتصف اللّيل لغاية السّاعة الرابعة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة نحو الأوزاعي.

– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة الى طريق المطار القديم.

– تحويل السّير القادم من المريجة -الكوكودي نحو انفاق المطار الى طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.