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الرئيس عون من النبطية: ابن الجنوب أقوى من الحروب والاعتداءات

24
MAY
2025
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في إطار مواكبته لسير العملية الانتخابية البلدية والاختيارية، انتقل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون اليوم الأحد من صيدا إلى سراي النبطية، حيث تفقد غرفة العمليات واطّلع عن كثب على مجريات الاقتراع في محافظة النبطية، في الجولة الأخيرة من الانتخابات التي تُجرى تباعًا على امتداد الأراضي اللبنانية.

وأكد الرئيس عون من داخل سراي النبطية أنّ "الجنوب يثبت مجددًا، في كل محطة وطنية، أنّ إرادته بالحياة أقوى من كل الحروب والدمار والاعتداءات"، مضيفًا: "رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، ابن الجنوب مصمّم على إجراء الانتخابات، وهذا تأكيد لإرادة الصمود والتمسك بالديمقراطية والإنماء".

وتابع رئيس الجمهورية: "العملية الانتخابية اليوم ليست مجرّد استحقاق إداري، بل هي مناسبة لكل مواطن ليأخذ الخيار الصحيح ويساهم في بناء بلدته وإنمائها. والمركز البلدي ليس امتيازًا، بل مسؤولية وخدمة لأهلكم الذين منحواكم الثقة".

وأضاف: "وظيفتكم بعد الفوز أن تكونوا خدامًا لأبناء بلدتكم، وعلى قدر المسؤولية".

وفي موقف بارز، أشار الرئيس عون إلى أن "اللبناني اليوم، وخاصة في الجنوب، يشارك في إعادة بناء ما دمرته الاعتداءات والحروب، وهذه الانتخابات تأتي في سياق نهوض نأمل أن يتوسع ليشمل كل لبنان"، لافتًا إلى أنّ "إعادة إعمار الجنوب ونهاية المآسي والحروب هي أملنا الكبير في الأيام المقبلة".

كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أهمية المشاركة الشعبية، معتبرًا أنّ الانتخابات "ليست سياسية بل إنمائية، وعلى المواطنين أن يختاروا من يمثل تطلّعاتهم ويخدم المصلحة العامة".

أما في المناطق التي فازت بالتزكية، فبارك الرئيس عون للفائزين، داعيًا إياهم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بجدية والتزام، وقال: "من فاز بالتزكية نال ثقة الناس المسبقة، وعليه أن يكون على قدر هذه الثقة".

 

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