هل يبدأ تسليم السلاح الفلسطيني من مخيمات لبنان في منتصف حزيران؟

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كتبت "الجمهورية":

وفقاً لمصدر حكومي لـ»وكالة الصحافة الفرنسية»، تمّ الاتفاق على أن تبدأ عملية نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات في منتصف حزيران المقبل، وفقاً لبرمجة زمنية محدّدة. وفي المعلومات التي تمّ تداولها أمس، أنّ الاتفاق تمّ على أن يجري تسليم السلاح في مخيمات بيروت، بدءاً من شاتيلا ومار الياس، حيث التأثير الأساسي لحركة «فتح»، ذلك أنّ اتصالات يجب أن تُجرى في هذا الوقت مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، وأولها «حماس» حول هذه المسألة.

وحتى الآن تلتزم «حماس» جانب الصمت في موضوع تسليم السلاح. ولكن رَشَح من مصادرها أنّ لها تحفظات عن الطريقة التي تتمّ فيها العملية، وحول ما تسمّيه «تفرّد» الرئيس محمود عباس في اتخاذ القرار وإبلاغه من جانب واحد إلى الحكومة اللبنانية. وتحدثت عن ضرورة إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان. وتخشى مصادر سياسية عبر «الجمهورية» أن تكون هذه المواقف هي بداية مأزق سيواجهه موضوع تسليم السلاح الفلسطيني.