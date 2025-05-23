محافظة الجنوب أعلنت تفعيل غرف عملياتها في صيدا صور وجزين مواكبة للانتخابات البلدية

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أعلنت محافظة لبنان الجنوبي في بيان "تفعيل غرف عملياتها لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وذلك حرصاً منها على الشفافية في الأداء كأولوية لخدمة المواطنين. ووضعت لهذه الغاية بتصرف الراغبين الأرقام التالية في إدارة المحافظة:
الهواتف الثابتة
07-720081--07-752709
07-724168-07-753684
07-754122-07752711
الهواتف الجوالة
03-076085-71-109951-70-994253
قائمقامية قضاء صور:
الخط الأرضي
07-740217
الخطوط الخلوية
03-757237-70-659393
71-530800-76-953629
قائمقامية قضاء جزين:
الخطوط الأرضية
07-780001-07-780134-07-780334
الخطوط الخلوية
71-866715-03-231397-03-489411