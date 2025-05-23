محافظة الجنوب أعلنت تفعيل غرف عملياتها في صيدا صور وجزين مواكبة للانتخابات البلدية

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أعلنت محافظة لبنان الجنوبي في بيان "تفعيل غرف عملياتها لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وذلك حرصاً منها على الشفافية في الأداء كأولوية لخدمة المواطنين. ووضعت لهذه الغاية بتصرف الراغبين الأرقام التالية في إدارة المحافظة:

الهواتف الثابتة

07-720081--07-752709

07-724168-07-753684

07-754122-07752711

الهواتف الجوالة

03-076085-71-109951-70-994253

قائمقامية قضاء صور:

الخط الأرضي

07-740217

الخطوط الخلوية

03-757237-70-659393

71-530800-76-953629

قائمقامية قضاء جزين:

الخطوط الأرضية

07-780001-07-780134-07-780334

الخطوط الخلوية

71-866715-03-231397-03-489411