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رئيس بلدية العاقورة المنتخب: البلدية ستكون للجميع والموروث السلبي من العلاقات العائلية والشخصية سيغيب كليا عن معالجة أي ملف

23
MAY
2025
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 أصدر رئيس بلدية العاقورة المنتخب بطرس مهنا بيانا قال فيه: "منذ انهيار المجلس البلدي السابق، وأنا أحضر مع عدد من أبناء بلدتي العاقورة للاستحقاق البلدي المقبل، متعظين من تجارب المجالس البلدية السابقة. لقد بذلنا جهودا مكثفة من أجل الوصول إلى إدارة محلية وفاقية تنهض بعبء الملفات المزمنة، لا سيما الإنمائي منها. ومع الاستحقاق البلدي الحالي، هاجمتنا التدخلات السياسية الساخرة وأعادتنا إلى المناخات السابقة التي أطاحت بالمجالس البلدية".

أضاف: "خضنا الانتخابات هذه الدورة، مرغمين وفي ظروف معقدة عائليا وسياسيا وفي ضوء قرار الدولة لإجرائها في موعدها، حيث حال ذلك دون استكمال الحوار وتعميمه بين عائلات البلدة، فجاءت النتيجة، كما أعلن رسميا، وكان موقفنا إذا لم نستطع التفاهم على أفضل مجلس للبلدية، فلنسع إلى التفاهم على إدارة البلدية رئيسا ونائبا للرئيس وتوزيع المهام على جميع الأعضاء".

وتابع: "مرة أخرى، أطل التدخل السياسي منعا للوصول الى هذا التفاهم، انتهينا الى أن صوت الأعضاء لرئيس ونائب للرئيس بأغلبية وازنة يجب ان تدفعنا الى الالتئام والنهوض بواجبنا، معتمدين على احتضان اهل البلدة لهذه النتيجة، وسوف نراهن على هذا الاحتضان كقوة دفع نحن في أمس الحاجة إليها للقيام بواجباتنا".

وأردف: "أتقدم بالشكر والتحية الى اهل بلدتي، الذين وقفوا معنا في انتخابات المجلس البلدي، وصولا إلى رئاسته ونيابة الرئاسة، وأؤكد التوجهات الآتية: هذه النتيجة ليست خسارة لاحد ولا هي ربح لآحد. وهنا، أقصد أهل بلدتي وعائلاتها، بل هي ربح للجميع إذا أردنا، حيث نجحنا في انتخاب مجلس بلدي نحن في أمس الحاجة له. وأتمنى على جميع الأعضاء المنتخبين أن يعتبروا أنفسهم جزءا فاعلا من العملية على أي لائحة كانوا انتخبوا وألا يستقوي أحد علينا مرة جديدة، فللجميع مكان للمساهمة والعمل اذا استطعنا الحيلولة دون التدخلات السياسية في بلدتنا وعلى حساب مصالحها".

وأشار إلى أن "البلدية ستكون كما يجب أن تكون للجميع، وتنتظر وقوف الجميع إلى جانبها كي تستطيع القيام بمهامها، وهي كثيرة وكبيرة"، وقال: "عهد علينا ان الموروث السلبي من العلاقات العائلية والشخصية سيغيب كليا عن أي معالجة لأي ملف".

وفي الختام، شكر أهل بلدتهم، داعيا إياهم إلى "التضامن والوقوف بجانب المجلس البلدي ومحاسبته عندما تدعو الحاجة".

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