طرابلسي يزور ثانوية القلبين الأقدسين: "الجرائم ضد الطفولة لا يجب التستر عليها.. ولضبط وسائل الإعلام عن استغلال ألم الضحايا"!

A + A -

زار النائب الدكتور ادكار طرابلسي، مقرر لجنة التربية النيابية، مديرة ثانوية القلبين الاقدسين في عين نجم، الاخت نوال عقيقي، متضامناً مع التلاميذ واهلهم والمدرسة. وصدر عنه البيان التالي:

"نقف الى جانب التلامذة الأبرياء والاهالي المجروحين وادارة مدرسة القلبين الاقدسين في عين نجم التي تحلًت بالحكمة والمسؤولية والجرأة الادبية في مواجهة مسألة أذية للطفولة ممكن ان تحصل مع أية مدرسة في اي مكان وزمان. ونهنىء الاهل والمدرسة لرفعهم شكوى ادعاء لدى المراجع المخنصة. بموقفهم هذا يشجعون كل من يتعرض للأذية او للتحرش ألا يسكت. ونتوجه بالتقدير لوزارة التربية لتضامنها ولاتخاذها صفة الادعاء ايضاً. ونتوجه الى القضاء اللبناني والقوى الامنية بالتهنئة لسرعة التحرك والقاء القبض على الجاني، معتبراً ان تحركهم يردع غيره من مرتكبين. ان الجرائم ضد الطفولة لا يجب التستر عليها. ونطلب من معالي وزير الاعلام الدكتور بول مرقس والاستاذ عبدالهادي محفوظ والمجلس الوطني للاعلام ضبط وسائل الاعلام عن استغلال ألم الضحايا بشكل يسيء الى سمعتهم ونفيستهم ومستقبلهم".