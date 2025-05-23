عقل: أبشّركم.. رفضت الهيئة الاتهامية في بيروت طلب إخلاء سبيل المجرم رياض سلامة!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر اكس:

أصدقائي، أبشّركم: رفضت الهيئة الاتهامية في بيروت طلب إخلاء سبيل المجرم رياض سلامة.

في قرار جديد، ردّت الهيئة طلب سلامة بالإفراج عنه في الملاحقة بتهم الفساد، الاختلاس، تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.

هذا القرار يرسّخ المؤكّد: رياض سلامة هو "أمين صندوق مافيا الفساد" مافيا مسؤولة عن الجرائم المالية الشنيعة بحق اللبنانيين.

رغم الصعوبات، كسرنا نظام Impunity،

ونأمل في توسيع التحقيقات واستكمال تقرير التدقيق الجنائي في أقرب وقت.

نحن نلاحقهم خدمةً لأوادم لبنان،

في حين أن صمت معظم السياسيين والأحزاب والجمعيات والإعلام يهدف الى تغطية الجرائم، "لأنهم شركاء"!

وحدهم الأحرار يرفعون الصوت في وجه المافيا.