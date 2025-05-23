انتخاب رؤساء بلديات الضنية باشراف القائمقام الخولي

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جرت اليوم عملية انتخاب رؤساء بلديات الضنية في مقر القائمقامية ببلدة سير بإشراف قائمقام قضاء المنية - الضنية جان الخولي، التي شددت في مداخلات لها خلال جلسات الانتخاب على "دور البلديات في التنمية المحلية، وخدمة الاهالي والبلدات في منطقة تحتاج الى تضافر جهود الجميع"، مهنئة المجالس البلدية على انتخابها، ومتمنية لها النجاح والتوفيق، ومعلنة ان "ابوابها مفتوحة امام كل البلديات لتقديم المشورة والمساعدة ضمن الاطر القانونية، والحرص على الشفافية".



واسفرت عمليات الانتخاب عن فوز خضر احمد محمد رئيسا لبلدية ديرنبوح وخالد خضر السيد نائبا له بالاجماع، وانتخاب خالد بدرة رئيسا لبلدية بقاعصفرين وعمار صبرا نائبا له بالاجماع، وانتخاب توفيق زين الدين رئيسا لبلدية قرصيتا وغزوان احمد عيسى نائبا له بالاجماع، وانتخاب محمد علي حامو رئيسا لبلدية قرحيا ووائل نصر حامو نائبا له بالاجماع.



كما انتخب طوني جرمانوس رئيسا لبلدية كرم المهر بحصوله على 7 اصوات من اصل 12 عضوا مقابل 5 اصوات لمنافسه فادي بطرس، وانتخاب رشيد يوسف مارون نائبا له بحصوله على 9 اصوات مقابل ثلاث اوراق بيضاء.