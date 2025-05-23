الرئيس سلام عرض المستجدات مع السفيرين الفرنسي والصيني وشؤونا انمائية مع النائب رستم

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وعرض معه العلاقات الثنائية والمستجدات.

سفير الصين

كما التقى الرئيس سلام سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان في زيارة وداعية، ، وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره لجهود السفير الصيني "من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين" ، متمنيا له "التوفيق" في مهامه المقبلة.

النائب رستم

واستقبل رئيس الحكومة النائب احمد رستم وتناول البحث اوضاع إنمائية تخص منطقة عكار.

دار الهندسة

كما التقى الرئيس سلام وفدا من دار الهندسة برئاسة مروان قبرصلي واطلع الوفد رئيس الحكومة على عدد من المشاريع والدراسات المتعلقة بالبنى التحتية.