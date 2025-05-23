living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس الأحد حارّ.. وكتل هوائية من شبه الجزيرة العربية!

23
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء الرياح الناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى يوم الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة  وتستمر حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجيا مع بعض التقلبات الجوية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:
مشمس الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

السبت:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، مع بقاء الرياح الناشطة أحيانا.

الأحد:
مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل .

الإثنين:
غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 34 درجة على الساحل الجنوبي مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60  و 85%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:  22 درجة.
-الضغط الجوي:  759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5,32
-ساعة غروب الشمس: 19,37

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout