عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 أيار 2025

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الأخبار: مؤامرة أمنية ضد "حماس" من صناعة مخابرات رام الله

إلغاء لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني

حادثة واشنطن: الإبادة ليست بلا عواقب

البناء: واشنطن: أستاذ جامعي أميركي يقتل موظفين في سفارة الكيان… وقلق من العنف | صواريخ اليمن تقلق الكيان وبن غوريون أقفل 3 مرات… والحوثي: اليمن لا يُردع | غداً آخر مراحل الانتخابات البلدية والجنوب يستعدّ لتثبيت درع المقاومة والثنائي



النهار: تزكية واسعة جنوباً... على وقعٍ حربي! تجاذب و"اشتباه" في ملف قانون الانتخاب

أصداء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، يبدو أنها أحرجت تماماً "تحالف الفصائل" المناهضة للسلطة الفلسطينية وحركة "فتح"



الجمهورية: السلاح الفلسطيني أمام اللجنة العسكرية

بري للجنوبيين: إقترعوا بكثافة

الديار: تصعيد «اسرائيلي» يسبق الانتخابات البلدية جنوباً

«تسونامي» مرتقب للثنائي «وام المعارك» مسيحيا في جزين

قناة مفتوحة بين بعبدا وحزب الله... واسئلة حول السلاح الفلسطيني

اللواء: فلتان عدواني إسرائيلي واسع يضع الضمانات الإنتخابية على المحك!

تفاهم يظلل محادثات عباس مع برّي وسلام.. وأول اجتماع للجنة اللبنانية - الفلسطينية حول السلاح

l'orient le jour: Israël pilonne le Sud à deux jours des municipales



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: ما هي الخطة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟



الأنباء الكويتية: ختام الانتخابات البلدية غداً من الجنوب.. وترقب لعودة ملف السلاح غير الشرعي إلى الواجهة