أبو زيد في رد عنيف على أيوب: إسألي نفسك وزملائك ماذا قدمتم لجزين؟

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رد النائب السابق أمل ابو زيد في تصريح له على "إكس" على ما زعمته النائبة غادة ايوب فكتب: "

من المؤسف أن نسمع من نائبة في البرلمان كلامًا يوحي بأن مسؤولية غياب الجامعات أو إنارة الطرقات تقع على عاتق البلديات، في حين أن هذه الأمور تقع ضمن صلاحيات الدولة ومهام النواب تحديدًا.

الجامعات تُؤسس بقرارات حكومية وبخطط وطنية، لا بقرارات بلدية. أما الكهرباء فهي ايضاً مسؤولية شركة كهرباء لبنان والجميع يعرف الكيدية السياسية التي اعتمدها البعض لوقف العمل بتحسين قدرات انتاج معامل الكهرباء الحالية واوقف العمل في بناء معامل جدية، لا المجالس البلدية التي بالكاد تؤمن حاجاتها الأساسية.

إذا كانت النائبة ترى في غياب هذه الخدمات تقصيرًا، فالأجدى بها أن تسأل عن دورها ودور زملائها النواب خلال السنوات الثلاث الماضية. ماذا قدموا لجزين؟ ماذا طالبوا بها تحت قبة البرلمان؟

تحميل المسؤوليات للبلديات فقط محاولة مكشوفة لصرف النظر عن التقصير النيابي. المطلوب مساءلة حقيقية للنائب قبل محاسبة البلديات. "