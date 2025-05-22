بالفيديو: مغنٍ رفع علم "الحزب" في حفلته! فماذا حل به؟

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اتُهم مغني راب إيرالندي بارتكاب «جريمة إرهابية»، بعد أن رفع علم حزب الله خلال إحدى الحفلات في لندن.

وقالت الشرطة البريطانية، في بيان، إن ليام أوهانا، واسمه الفني «مو شارا»، وهو أحد أعضاء فرقة «Kneecap» الإيرلندية، رفع علم الحزب خلال إحدى حفلات الفرقة في لندن في تشرين الثاني الفائت. وأضافت الشرطة أن أوهانا، البالغ من العمر 27 عاماً، رفع العلم «بطريقة أو في ظروف تثير شكوكاً معقولة بأنه مؤيد لمنظمة محظورة»، في إشارة إلى حزب الله.

ومن المقرر أن يمثل المغنّي أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 18 حزيران المقبل.







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