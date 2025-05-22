غسان الخوري خلال لقاء لأهالي جزين في الشالوحي: نلقاكم السبت!

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خلال لقاء لأهالي جزين في مركزية التيار الوطني الحر في الشالوحي ألقى نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري كلمة جاء فيها:

- سنحقق النصر بتواجدنا وحضورنا وعملنا وعلينا التواصل مع الجميع ونلقاكم السبت

- رئيس بلدية جزين واتحادها خليل حرفوش: عندما تصعدون إلى جزين تعاينون ماذا أنجزنا بالتعاون بين البلديات وشخصيات على رأسها الدكتور امل بو زيد الذي وقف الى جانبنا في احلك الظروف وكذلك الأستاذ سليم خوري

- تخطينا المصاعب وبقينا واقفين في ظل كل المشاكل وصولاً إلى الحرب

- نحن في معركة مصيرية: هل سندعهم يسيطرون على جزين؟ ولكي تقولوا نعم لنا كل شخص عليه أن يكون ماكنة انتخابية

- مررنا بمفاوضات صعبة وتضحيات واضطروا أشخاص معنا للخروج وأشكرهم شخصياً

- نحن معتادون على التضحية والمعركة مهمة للإستمرارية في الخط السياسي ولا نعني بذلك التيار فقط بل الإنفتاح على المحيط فجزين تحتاج للهدوء والحكمة والحفاظ على أرضها وكرامتها بسبب جغرافيتها

- منعنا بيع العقارات لتغيير الديموغرافيا

- خطنا السياسي هو خط الزعيم جان عزيز وسليمان كنعان وإدمون رزق ونذكرهم دائماً

- متحالفون مع ابراهيم عازار والإنتصار مهم لنا