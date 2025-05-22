غسان الخوري خلال لقاء لأهالي جزين في الشالوحي: نلقاكم السبت!

خلال لقاء لأهالي جزين في مركزية التيار الوطني الحر في الشالوحي ألقى نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري كلمة جاء فيها:
- سنحقق النصر بتواجدنا وحضورنا وعملنا وعلينا التواصل مع الجميع ونلقاكم السبت
- رئيس بلدية جزين واتحادها خليل حرفوش: عندما تصعدون إلى جزين تعاينون ماذا أنجزنا بالتعاون بين البلديات وشخصيات على رأسها الدكتور امل بو زيد الذي وقف الى جانبنا في احلك الظروف وكذلك الأستاذ سليم خوري
- تخطينا المصاعب وبقينا واقفين في ظل كل المشاكل وصولاً إلى الحرب
- نحن في معركة مصيرية: هل سندعهم يسيطرون على جزين؟ ولكي تقولوا نعم لنا كل شخص عليه أن يكون ماكنة انتخابية
- مررنا بمفاوضات صعبة وتضحيات واضطروا أشخاص معنا للخروج وأشكرهم شخصياً
- نحن معتادون على التضحية والمعركة مهمة للإستمرارية في الخط السياسي ولا نعني بذلك التيار فقط بل الإنفتاح على المحيط فجزين تحتاج للهدوء والحكمة والحفاظ على أرضها وكرامتها بسبب جغرافيتها
- منعنا بيع العقارات لتغيير الديموغرافيا
- خطنا السياسي هو خط الزعيم جان عزيز وسليمان كنعان وإدمون رزق ونذكرهم دائماً
- متحالفون مع ابراهيم عازار والإنتصار مهم لنا