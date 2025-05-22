الرئيس عون استقبل رئيس الجامعة اللبنانية واطباء مكرمين ووفد نقابة مستوردي الادوية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يرافقه الاطباء الذين كرمتهم الجامعة اليوم، تقديرا لانجازاتهم وابحاثهم في مجال معالجة داء السرطان، وهم الدكاترة: أحمد عواضة، غسان ابو علف وطوني خويري.

وقد هنأ الرئيس عون الاطباء الثلاثة، مقدرا جهودهم ودراساتهم، لافتا الى ان "اللبنانيين في الخارج يقدمون الانجازات المتتالية سواء في الابحاث او الدراسات او العلاج ما يعطي صورة مشرفة عن لبنان في المحافل الاقليمية والدولية". وشكر رئيس الجامعة على مبادرته في تكريم الاطباء الثلاثة من خلال منحهم دكتوراه فخرية من الجامعة اللبنانية في علوم السرطان.

وأعرب الاطباء الثلاثة: طوني خويري من جامعة هارفرد، احمد عواضة (بروكسل)، غسان ابو علف (نيويورك)، عن تعلقهم بلبنان ومحبتهم له واستعدادهم لتعميم خبرتهم الطبية ونتائج الابحاث التي يقومون بها على الجسم الطبي اللبناني، لافتين الى انهم رغم اقامتهم وعملهم في الخارج، إلا انهم متعلقون بوطنهم الام ويفتخرون بالانتماء له.

وفد نقابة مستوردي الادوية

واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان برئاسة جوزف غريب وعضوية: ايلي الحاج، اندره فاضل وعدنان دندن. وقد عرض الوفد على رئيس الجمهورية واقع اعضاء النقابة وما يقومون به من اجل تأمين الدواء باستمرار لتوفير المعالجة اللازمة، والجهود التي بذلوها خلال فترة الحرب الاسرائيلية على لبنان كي لا ينقطع الدواء.

واشار غريب الى حاجات اعضاء النقابة لا سيما لجهة "تمكينهم من تسديد الديون المترتبة عليهم في الخارج، وضرورة انشاء الهيئة الوطنية للدواء، ومكافحة تهريب الادوية واستغلال الظروف الاقتصادية للمواطنين"، مشددا على "عدم شراء اي دواء غير شرعي لا سيما وأن الادوية متوافرة كلها في الصيدليات".

ولفت الى "العمل مع وزارة الصحة كي يعود لبنان مركزا اساسيا للسياحة او التقنيات الطبية".

ودعا الرئيس عون الوفد الى "التنسيق مع وزارة الصحة على نحو يكفل تأمين الدواء بشكل دائم وبنوعية جيدة حفاظا على السلامة العامة وعلى سمعة لبنان الداخلية والخارجية".