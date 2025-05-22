إقفال المؤسسات الرسمية يوم السبت!

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صدر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مذكرة رقم 20/2025، قضت بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات التي تعمل ايام السبت لمناسبة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية لعام 2025 ، عطفا على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7091/د تاريخ 21/5/2025، وبعد تحديد يوم الانتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية نهار السبت الواقع فيه 24/5/2025، تقفل يوم السبت الواقع فيه 24/5/2025 كل المؤسسات العامة والبلديات وفروع الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم.