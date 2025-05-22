النائب السابق ابراهيم عازار: نحنا واياكم إيد بايد، سوا لجزين عين مجدلين!

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صدر عن النائب السابق ابراهيم عازار البيان التالي:

أهلي وأحبابي في جزين وعين مجدلين.

كنت آخِد عهد على حالي انه ما رد على أي افتراء أو تصريح أو مقابلة أو خبر… ولكن للأسف مع كثرة المحللين السياسيين

والمحاكم الميدانية ومختبرات التحاليل الطبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اضطريت إكتب التالي:

إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية هوي إستحقاق أساسي ومفصلي للمقيمين بمنطقة معيّنة لانه هوي بيحدد بشكل عام

ومباشر مسار العمل البلدي والإنمائي والإقتصادي والسياحي والصحي والبيئي وغيرها للسنين المقبلة.

واله أثر مباشر على مستقبل مدينتنا وبلدتنا وعلى مستقبل شاباتنا وشبابنا للعقد المقبل.

من هالمنطلق حاولنا نعمل توافق ونوصل للتزكية بهدف تحييد جزين عن المعارك السياسية والخطابات المتشنّجة والذهاب الى العمل

الإنمائي والحفاظ على البشر والحجر وتفادي الخطابات الإلغائية والغرائزية.

ولكن للأسف وبالرغم من توافقنا على شخص الرئيس، اختارت القوات اللبنانية الذهاب الى خيار المعركة الإنتخابية.

مافي مشكلة، نحنا مؤمنين بالديموقراطية ومنحترم خيارات الناس.

ولكن انه توصل الأمور لحد التكفير والتخوين والإفتراء والإلغاء؟

لا! بدكم تسمحولي!

نحنا مش بحاجة لنعمل فحص دم حول هويّتنا أو ايماننا أو لسياديتنا لحدا!

ولا لنكون

أزلام أو تابعين لحدا !

مع كل احترامي لجميع الأحزاب اللبنانية ولتضحياتها.

نحنا تعرضنا للدم، وللخطف، وللتخوين، وللتشهير، والافتراء حتى من قبل ما ينوجدوا الأحزاب في لبنان.

بيت عازار بالسياسة من سنة ١٩٣٧، من ايام اسعد عازار مرورًا بابراهيم عازار، ورشاد عازار، وسمير عازار، ولغاية اليوم بفضل

عوامل أساسية هي التالية:

١- محبة الناس وإخلاصهم لانه نحنا صادقين مع الناس ونحنا حدهم في السرّاء والضرّاء، ومش بالمواسم والاستحقاقات فقط!

٢- لانه نحنا مشهود لنا بعملنا السياسي انه وطنيين دستوريين لأقصى الحدود.

٣- لانه مشهود لنا حتى من أعتى خصومنا انه أيدينا مش ملطّخين لا بالدم ولا بالفساد.

٤- لانه ما تركنا المنطقة وأهلها بأحلك وأصعب الظروف وما غيّرنا قناعاتنا الوطنية.

٥- لانه بيتنا مفتوح لكل الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والسياسية.

فمعليش بدكم تسمحولنا… الكلام عن معركة بين السياديين والممانعة، وهيدي الشعارات يللي سقطت بحكم الممارسة والتحالفات

الإنتخابية بكل المناطق… ما بقى تضحكوا عالناس فيها!

إذا إنتوا قد الإستحقاق وصادقين مع حالكم ومع الناس ومستقبلهم، تفضلوا اعملوا منافسة ديموقراطية شريفة على برامج إنمائية

مفيدة لجزين وعين مجدلين ووقفوا هالشحن الغرائزي والمعارك الوهمية.

تفضلوا نزلوا عن الشجرة! بكرا الأحد بتخلص الإنتخابات ومن هَنّئ الفائزين.

جزين وعين مجدلين أكبر منّا كلنا ومن حساباتنا

الضيقة.

بالنهاية كلنا أهل وأصدقاء وجيران.

بناء عليه، بدي وصل رسالة واضحة وصريحة لكل الغيارى على مصلحة بيت عازار، وبيت الحلو وعلى مصلحة التيار، وأكيد على مصلحة جزين

وعين مجدلين، وحتى لمنافسينا يللي عم يراهنوا على خلافات مرّ عليها الزمن وطويت إذا الله راد إلى غير رجعة.

نحنا أهل إيمان ورجاء، وإذا ربنا السلام على اسمه سامح يللي صلبوه، نحنا مش كثير علينا نتصالح ونتسامح ونتحالف كرمال

جزين وعين مجدلين، وكرمال مستقبل اولادنا!

نحنا الماضي صار ورانا، والمستقبل قدّامنا!

وبدي أكّد شغلة أساسية… أهل وأصدقاء ومناصري سمير وابراهيم عازار معروفين بصدقهم والتزامهم، خاصة في الاستحقاق الانتخابي.

كرمال هيك، مثل ما خاصمنا بشرف، نحنا متحالفين بشرف. رسمالنا ونجاحنا هنّي إلتزامنا الكامل باللوائح، والتشطيب ما اله

وجود بقاموسنا!

نحنا واياكم إيد بايد، سوا لجزين عين مجدلين!