الدفاع المدني يرفع الجهوزية إلى أقصاها!

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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

"استكمالًا للجهود المبذولة في سبيل ضمان أمن المواطنين وسلامتهم خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، وبتوجيهات من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أصدر المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح تعميماً قضى برفع الجهوزية إلى أقصى درجاتها، ووضع جميع الأجهزة العملانية في حالة استنفار عام بنسبة 100%، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الجمعة الواقع فيه ٢٣ أيار ٢٠٢٥، ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الواقع فيه ٢٥ أيار ٢٠٢٥، تزامنًا مع المرحلة الرابعة من الانتخابات المقررة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية يوم السبت ٢٤ أيار.

كما يشمل التمركز الميداني للعناصر والآليات، اعتباراً من الساعة الخامسة من فجر السبت ٢٤ أيار، التقاطعات الرئيسية ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية، وذلك وفق خطة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا.

وقد أُعيد تفعيل غرفة المتابعة الميدانية المشتركة بإشراف العميد فرح، لتنسيق الجهود بين المناطق وجميع الأجهزة والإدارات المختصة بالانتخابات، وضمان الجهوزية الكاملة على مدار الساعة.

وإذ تشدد المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية التعاون بين المواطنين والعناصر الموزعين على نقاط التمركز في محيط مراكز الاقتراع، تهيب بالجميع الإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال بالرقم ١٢٥ أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693، لضمان التدخل السريع وتقديم الدعم حيث تدعو الحاجة".