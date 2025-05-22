عصابة من القاصرين في قبضة قوى الأمن!

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 18-05-2025 وفي محلة فيع/ قضاء الكورة، أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو:

م. س. (مواليد عام 2007، لبناني الجنسية) قاصر

لإقدامه على تنفيذ عملية سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل فيلا في محلة قلحات. وقد تمّ تسليمه لفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، حيث تبيّن تورّط شخص آخر بعملية السرقة، وهو القاصر:

أ. ن. (مواليد عام 2009، لبناني الجنسية)

بالتاريخ ذاته، تمكّنت قوة من فصيلة أميون بمؤازرة دورية من شعبة المعلومات من توقيف الأخير في محلة قلحات، وجرى ضبط مسروقات الفيلا المذكورة.

من خلال التوسّع بالتحقيق معهما بحضور مندوب الأحداث، اعترفا بتنفيذ عدة عمليات سرقة منازل، ودراجات آلية، بالاشتراك مع آخرين.

بنتيجة المتابعة، تم توقيف /5/ أشخاص لتورّطهم في هذه القضايا، وسُلِّمَت المضبوطات إلى أصحابها، وأودع الموقوفون القضاء المختص بناءً على إشارته.