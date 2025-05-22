هذا ما قاله الباحث في الجيولوجيا طوني نمر عن زلزال اليونان صباح اليوم

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كتب الباحث في الجيولوجيا طوني نمر، اليوم الخميس، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "الهزة الأرضية صباح اليوم شمالي شرق جزيرة كريت اليونانية بقوة 6.1 درجات حصلت على عمق 75 كلم. الخريطة المرفقة تظهر نقاط ارتكاز الهزات الأرضية التي زادت قوتها عن 5 درجات في نطاق القوس الهلّيني خلال الأشهر الماضية".

وأضاف "تقارب هذه الهزات جغرافياً لا يعني بالضرورة ترابطها تكتونياً، بحيث أنها تحصل على تركيبات وأعماق مختلفة من القوس الهلّيني".

وضرب زلزال قوي بلغت شدّته 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت اليونانية، وفقاً لما أفاد به المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، موضحاً أنّ الهزّة وقعت على عمق 77 كيلومتراً تحت سطح الأرض.