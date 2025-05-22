عناوين الصحف ليوم الخميس 22 أيار 2025

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الأخبار: بيروت إقترعت لسعد الحريري

إسرائيل بوجه الضغوط الدولية... مستمرون في الإبادة

النهار: عون وعباس يعلنان "نهاية السلاح خارج الدولة" إسرائيل تصعد الاغتيالات عشيّة الجولة الجنوبية

مجلس المطارنة الموارنة: نأمل من أركان الحكم اتخاذ خطواتٍ حازمة وحاسمة ينتظرها كلّ اللبنانيين على صعيد تعافي الدولة وحصرية مرجعيتها في شؤونهم المصيرية والحياتية المختلفة



اللواء: قمة عون - عباس: خارطة طريق لمعالجة السلاح والحياة الكريمة للاجئين

تزكية في أكثر من نصف بلديات الجنوب.. وسلام يحضر ملف لبنان للمحادثات مع بغداد

الجمهورية: واشنطن: لجعل لبنان بلد إستثمار

أورتاغوس: لدي خطة للبنان



البناء: أوروبا لخطوات عقابية للضغط على «إسرائيل» لوقف الإبادة والتجويع.. ونتنياهو يسخر | استعصاء تخصيب اليورانيوم وجولة مفاوضات الجمعة في روما وتهديد إسرائيلي | اتفاق لبناني فلسطيني على احترام وقف النار… والجنوب يستعدّ ليوم بلديات السبت



الديار: نتنياهو يهدّد وأورتاغوس تساوم... لبنان يردّ بالتفاهمات والترقب

انتكاسة لمخزومي في بيروت: طموح السراي يصطدم بضعف التمثيل السني

«بلديات المتن»: نيكول الجميّل تتحدى ميرنا المرّ في معركة الاتحاد

?l'orient le jour: Monopole des armes au Liban : Abbas signe... Et le Hamas

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون



الأنباء الكويتية: الرئيسان عون وعباس: زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية انتهى