أسرار الصحف ليوم الخميس 22 أيار 2025

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اللواء: أسرار





لغز

تمكنت الماكينة الإنتخابية المشتركة للثنائي من ترتيب تزكية في عشرات البلديات، بشق النفس على أن تدور منافسة «ديمقراطية» حيث تعثرت التزكية.



غمز

تعصف تباينات، غير حامية داخل «العائلة المالية» الحاكمة حول الخيارات المتعلقة بالمصارف، وكيفية التعامل مع «الودائع» فيها..



همس

شكل كلام الدبلوماسية الأميركية المعنية بالملف اللبناني حول التوجُّه لعدم الاستقراض من صندوق النقد صدمة، لجهة اعتباره تأخر متعمد لتوفير أموال إعادة الإعمار.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية أن الخطوة الأولى بفرض عقوبات على بيع الأسلحة لـ”إسرائيل” سوف تفتح الطريق لتشديد الخناق الاقتصادي على الكيان، رغم عدم رغبة الحكومات بفعل ذلك، بل لأن الشارع حاضر بقوة في الضغط على الحكومات وعدم التساهل مع الوقت أمام هول ما يجري في غزة. وتقول المصادر إن خسارة العلاقات الاقتصادية مع أوروبا ليس أمراً عادياً في “إسرائيل” رغم استخفاف بنيامين نتنياهو بذلك علناً وحصر القلق بعقوبات أمميّة تصدر عن مجلس الأمن موحياً بثقة بعدم حصولها بسبب الفيتو الأميركي، لكن المناخ الدولي الضاغط سوف يحاصر الموقف الأميركي. وإذا استمرت الحرب لن يكون سهلاً على واشنطن التي لا ترتاح لمواصلة الحرب أن تخسر صورتها عالمياً بتقديم التغطية لـ”إسرائيل”. وعندما تقرّر واشنطن أن الحرب يجب ان تقف تفادياً للفضيحة فسوف يلتزم نتنياهو قبل الحاجة لقرار بالعقوبات من مجلس الأمن ويكفي عندها قرار وقف النار من مجلس الأمن ليفهم نتنياهو الرسالة، لكن المصادر تساءلت عن موقف العرب؟

كواليس

قال مرجع سياسي لبناني إن كلام المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس عن كثير من القضايا يشير إلى عدائيّة وغباء وجهل، فطريقة تناول عودة الخليجيين إلى بيروت والتحذير من خطر وجود صواريخ قرب المقاهي كلام كريه إن صدر عن بنيامين نتنياهو، فكيف إذا صدر عن دبلوماسية أميركية مهمتها الإشراف على التزام “إسرائيل” بوقف النار ووقف الاحتلال والعدوان، أما عن حديث أورتاغوس عن التطبيع فقال المرجع “يطعمها الحج والناس راجعة”، فهل سمعت رئيسها يتحدّث في الخليج عن التطبيع إلا بصيغة عندما ترون ذلك مناسباً؟ وتساءل المرجع عما تقصده أورتاغوس بالتشبّه بالرئيس الانتقالي لسورية فهل تقصد أن نأتي برئيس من تنظيم القاعدة أم بمن يرتكب مجازر كتلك التي شهدها الساحل السوري مذكّراً أورتاغوس بما قاله رئيسها وزير الخارجية الأميركية عن خطر انهيار وشيك في سورية فهل هذا ما تريدنا أن نسعى إليه؟