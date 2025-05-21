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السيد: "بِئس هذا الزمن…"

21
MAY
2025
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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :

" رئيس "دولة فلسطين" السيّد محمود عباس يزور لبنان رسمياً اليوم ويلتقي الرؤساء وأركان الدولة، ومن حيث أصول الضيافة والاستقبال أهلاً وسهلاً به زائراً في لبنان… ولكن، من حيث التفاصيل لا بدّ من الإشارة إلى ما يلي: البعض عندنا يرى أنّ زيارة عبّاس ستكون تاريخيّة كونها ستفتح الفرصة للسلطة اللبنانية للإستفادة من تجربته في قيادة "دولة فلسطين" لا سيما في المجالات التالية :
• أنّ دولة فلسطين إستطاعت منْع إسرائيل من اقتطاع أي شبر من الضفّة الغربية، وأزالت منها المستوطنات العشوائيّة ومنعَت فيها المداهمات والتوقيفات والاغتيالات بفضل التنسيق الأمني الوثيق والناجح مع الأمن الإسرائيلي،
• كما سنستفيد من نجاح سلطته أيضاً في أنها أوقفت الحرب الاسرائيلية على من سمّاهم "اولاد الكلب" من أهله في غزة،
• عدا عن أنّ سلطته استطاعت أيضاً إعادة معظم اللاجئين الفلسطينيين منذ ١٩٤٨ في لبنان وغيره إلى دولة فلسطين، وغير ذلك من إنجازات لا تُعَدّ ولا تحصى…

ولذلك أنصح دولتنا الجديدة التوّاقة للحلول الناجحة أن تستفيد من الزيارة، بحيث يتعلّم لبنان كيفية التعامل مع إسرائيل، لا سيما في الجنوب اللبناني، لعلنا ننجح في لبنان بتطبيق ذلك النموذج الفلسطيني الناجح والفريد…

بِئس هذا الزمن…"

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