انتخابات رؤساء البلديات ونوابهم مستمرة في محافظة عكار

تواصلت الانتخابات لموقع رئيس البلدية ونائبه في محافظة عكار في مكتبي المحافظ عماد اللبكي وامينة سر المحافظة رولا البايع.
وقد انتخب بدر عزت شريتح رئيسا لبلدية الدوسة وبغدادي ومعين علي شريتح نائبا للرئيس.
بلال صالح رئيسا لبلدية السويسة وراكان خالد قرحاني نائبا للرئيس.
شحادة الخطيب رئيسا لبلدية السهلة وعماد فرحات نائبا للرئيس.
سامي السعيد رئيسا لبلدية السماقية اصف المصري نائبا للرئيس.
جورج مطر رئيسا لبلدية الزواريب وجورج ندور نائبا للرئيس.
محمد الحسن رئيسا لبلدية الريحانية وحيدر مظلوم نائبا للرئيس.
مريانا الراسي رئيسة لبلدية الشخطابا وروجيه ديب نائبا للرئيس.
وطوني عبود رئيسا لبلدية منيارة وسمعان حيار نائبا للرئيس،وبعد ثلاث سنوات يتسلم رامي الخوري موقع نائب الرئيس.
خالد الزعبي رئيسا لبلدية مشحا واحمد شحادة نائبا للرئيس.
كمال مقصود رئيسا لبلدية عبدمون وغازي الخوري نائبا للرئيس.
عمر المير رئيسا لبلدية مارتونا وزينة احمد المير نائبا للرئيس .
رامي عكاري رئيسا لبلدية وادي الجاموس وحسن عيد نائبا للرئيس.
محمد الشعار رئيسا لبلدية عكار العتيقة وصالح جنيد نائبا للرئيس.
خالد البدوي رئيسا لبلدية جرمنايا الرامة وحسين خلف نائبا للرئيس.