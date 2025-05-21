خاص tayyar.org: مفارقات انتخابات قوسايا في شرق زحلة.. هل من ضغوط؟

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كشفت معلومات من بلدة قوسايا في شرق زحلة أن إشكالاً حصل حول احتساب ورقتي اقتراع، أدى إلى قلب المعادلة في المجلس البلدي المنتخب، بعدما كانت وزارة الداخلية أعلنت النتائج.

فبعد فوز ٥ أعضاء من لائحة "استمرارية تجدد انماء"، تم إلغاء ورقتي اقتراع بسبب ما اعتبر أنهما منزوعتان من دفتر وبالتالي اعتبارهما إشارة لاغية، ما أدى الى إبطال فوز طانوس كعدي من لائحة "استمرارية تجدد إنماء"، واعلان فوز طارق نعيمي من لائحة "نبض جديد لمستقبل واعد".

وافادت مصادر أن القاضية عبدايم احتسبت الورقتين، ثم قررت القاضية ن. ك. إلغاءهما. وحسب المصادر، أن ضغوطات مورست على القاضية ن. ك. في قصر العدل، ساهمت في قرارها إلغاء الورقتين وبالتالي إلغاء صوتين.