"نفضة" للطرقات... تكنولوجيا و175 مليون دولار!

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أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مؤتمر صحافي في مكتبه في الوزارة - الفياضية، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، تحت شعار "نرمّم الطرق… نرمّم الثقة"، وقال: "لدينا ميزانيتان وهما 2024 و2025 وجمعنا بين الاثنتين لإعداد خطة شفافة، وهو مشروع متكامل سنبدأه اليوم ونستمر به لسنوات ونتمنى من الوزراء المستقبليين الاستمرار به. نطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة الطرقات والجسور وما ننجزه اليوم مشروع وطني يربط لبنان ببعضه".



وأضاف: "نأمل أن تتم متابعة المشروع على مدى سنوات وميّزنا الأوتوسترادات عن باقي الطرق وأعطينا أمر مباشرة في أوّل أيّام استلامنا للوزارة".



وتابع: "نطلب من البلديات والمحافظات مساعدتنا على تصنيف الطرقات ووضعنا في دفتر الشروط كلّ أسس السلامة العامة وطريقة عملنا مختلفة عن السابق".



وقال: "لدينا 7 استشاريّين وسنستعين بالتكنولوجيا الهجينة لإضاءة طرقات لبنان وهناك 175 مليون دولار مخصّصة للبنى التحتيّة المتضرّرة جراء العدوان الاسرائيلي".



أما بالنسبة إلى إضاءة الطرقات فشرح أن "هناك نظام الـhybrid وهو يعمل على الكهرباء والطاقة الشمسية في الوقت عينه".