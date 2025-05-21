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الجيش الإسرائيلي يزعم إغتيال حسين نزيه برجي.. مَن هو؟

21
MAY
2025
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كتب المتحدث بإسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "عملية استهداف جديدة: جيش الدفاع يواصل القضاء على عناصر ومن بينها عنصر في حزب الله من مجال انتاج الوسائل القتالية في لبنان".

وتابع: "هاجم جيش الدفاع في منطقة صور جنوب لبنان في وقت سابق اليوم وقضى على حسين نزيه برجي والذي كان يعتبر عنصر ذو خبرة مركزية في مجال انتاج الوسائل القتالية في لبنان والذي عمل تحت مديرية البحث والتطوير والإنتاج في حزب الله الارهابي".

وأضاف أدرعي: "تتولى المديرية مسؤولية تطوير وإنتاج وصيانة الوسائل القتالية وتوسيع قدرات التموين في الحزب الإرهابي. منذ انشائها أدارت المديرية مشاريع عديدة لانتاج الوسائل القتالية بما فيها انتاج الصواريخ الدقيقة".

وقال: "وكان حسين نزيه برجي يعمل مهندسًا ذو خبرة طويلة في التنظيم وتولى مسؤولية انشاء بنى تحتية لانتاج صواريخ أرض أرض دقيقة حيث هدفت عملية استهدافه إلى ضرب جهود اعمار حزب الله بعد حملة سهام الشمال".

وختم: "شكلت أنشطة برجي خرقًا فاضحًا لاتفاق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل".

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