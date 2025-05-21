تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية

A+
A-
أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية. وجاء فيه:
"المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٢٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ الساعة صفر.
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).
المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الأسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الجنوب والنبطية.
المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".