يحمل وشماً بكلمة "sony".. الأمن يعمّم أوصاف ثلاثيني في غيبوبة بعد تعرّضه لحادث سير مروع!

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أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بلاغاً أفادت فيه بأنه بتاريخ 19-05-2025، عُثِر على رجل مجهول الهوية على المسلك الغربي لأوتوستراد الأسد باتجاه الجنوب، بعدما تعرّض لحادث صدم، وقد نُقل إلى مستشفى الرسول الأعظم، حيث لا يزال على قيد الحياة في قسم العناية الفائقة، بحالة غيبوبة تامة.

وفيما يلي أوصافه: رجل في العقد الثالث من العمر، أسمر البشرة، شعره أسود خفيف، معتدل البنية. يحمل وشماً بكلمة "sony" على الجهة اليسرى من صدره، ووشماً لوجه طائر النسر على ساعده الأيمن.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، تدعو المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي كلّ من لديه أي معلومة عنه، إلى التوجه إلى مفرزة سير الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 451062-01، للمساعدة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.