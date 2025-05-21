الجمهورية: حرص "الثنائي" على المناصفة وعلى العيش المشترك يُقابل بردود فعل تدفع إلى مزيد من التحريض ضدّه

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت أوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ حملة الضغوط حول موضوع حصرية السلاح مستمرة من الخارج، مستفيدة من بعض المواقف الداخلية المتماهية معها، ومن الضغط الذي تمارسه إسرائيل عبر استمرارها في اعتداءاتها التي توقع شهداء يومياً، خارقةً وقف إطلاق النار الذي لم تلتزمه يوماً منذ إعلانه في 27 تشرين الثاني الماضي. في الوقت الذي لم تتخذ الولايات المتحدة الأميركية أي خطوات لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها اليومية، بل على العكس فإنّها تمارس الضغوط في الاتجاه الخاطئ بدلاً من أن تمارسها ضدّ اسرائيل.

وأضافت هذه الأوساط، انّ «انخراط «الثنائي الشيعي» في انتخابات بلدية بيروت، الذي عبّر عن حرص على المناصفة وعلى العيش المشترك بين اللبنانيين وعلى إعادة بناء الدولة، يُقابل على ما يبدو بردود فعل تدفع إلى مزيد من التحريض ضدّه، ما يدل إلى وجود أيدٍ تلعب بالنار وتعمل على إثارة الفتنة».