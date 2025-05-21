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إنتخابات جزين وقضاؤها :معركة سياسيّة بين لوائح "الوطني الحرّ" و"القوات"

21
MAY
2025
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الديار: علي ضاحي-


رغم تحالف "القوات" و"التيار الوطني الحر" في البترون وبيروت وعدد من المناطق، تكتسب المعركة في جزين "طابعاً سياسياً"، مع رفع "القوات" لشعار "معركة جزين البلدية" استمرار لمعركة جزين النيابية في العام 2022.

 

وفي جديد "الصراع" بين الطرفين، اعلنت اللائحة الثانية في جزين "بلديتكن مستقبلكن" المدعومة من العائلات الجزينيّة، وحزبَي "القوّات اللّبنانيّة" و"الكتائب اللّبنانيّة"، بعد ان كانت اعلنت اللائحة الاولى السبت الماضي، والمدعومة من النائب السابق ابراهيم عازار و"التيار الوطني الحر" وعائلات.

 

وضمّت لائحة "القوات" و"الكتائب" المرشّحين لرئاسة وعضويّة مجلس بلدية جزين - عين مجدلين: بشارة جوزيف عون لرئاسة المجلس البلدي، مروان سعيد كرم، ريتا الياس الأسمر، بول لويس رومانوس، إليانا ميلاد صالح، إدمون جوزف رحيم، شادي ريمون الحلو، وليد حليم بو راشد، جوزيف أنطوان رزق، صبحي يوسف سليم، منى حبيب الحلو، سامر انطوان عون، ريمي ميلاد الأسمر، مروان سليمان الحوراني، أنطوان يوسف ضاهر شاهين، ناتالي هاشم العاقوري، جويل منصور الحلو؛ وجوزيف بهجات فرح.


أمّا المرشّحون عن لائحة المخاتير فهم: مارينا روجيه بو راشد، مارون طانيوس عون، مروان نادر حرب، حليم سليمان الأسمر، طوني منصور الحلو، مارون الياس بو نادر؛ وبول جان رزق.

 

اما اللائحة الاولى اي لائحة عازار – التيار فتضم 18 عضوا بلديا و 6 مخاتير لجزين ومختارين لعين مجدلين. وتضم اللائحة: دافيد طانوس الحلو، خلود اسعد عساف، جوني عون، جيمي مارون المقنزح، جوزيف سليمان الاسمر، مارون انطوان منصور، شربل جميل الحلو، شادي شداد، باسل سمير عون، يوسف رحال، طوني نعمة عازار، جوني رحيم، ريم الحلو، انطوانيت كرم، شربل نمر عطية، بيتر عزيز، ريان انطوان فضول، ادي رزق.

 

المخاتير المرشحون في جزين هم: يوسف العرية، مارون عبد النور، ريمون قطار، خليل الاسمر، طوني عون، سمير بو راشد. والمخاتير المرشحون في عين مجدلين هم: حليم الياس، جورج جيبرايل.


وقد أعلنت قائمقامية جزين فوز اعضاء الهيئة الاختيارية في مدينة جزين بالتزكية، وهم: بيار بولس المدور، جورج حنا الرحيم وغادة مارون رحيم.

 

ويكشف النائب السابق ابراهيم عازار لـ"الديار" ان الانتخابات في جزين انمائية، وهمنا الانماء وليس السياسة، بينما ترفع "القوات" لواء السياسة وتعتبرها معركة سياسية، وهي بالامس احتفلت في جزين بمسيرات سيارة ومفرقعات بما اسمته الانتصار في زحلة .

 

ويؤكد عازار ان الامور جيدة في جزين بالنسبة للائحتنا، وارقامنا جيدة، وسيكون هناك معركة انتخابية في جزين بين "التيار" والقوات، وكذلك في قضاء جزين. واللافت انهما تحالفا في اكثر من مكان الا في جزين وقضائها.

 

في المقابل، تؤكد اجواء "القوات" ان الامور مريحة، ولا نتوقف عند الشائعات والتصريحات الانتخابية، المهم ما يقوله الناس ولمن يصوتون يوم الانتخابات. والنتائج التي تحصدها "القوات" وغدا في جزين وقضائها، افضل رد على المشككين بتقدم "القوات" السياسي والانتخابي والشعبي.

 


اما في انتخابات قضاء جزين اعلن منذ ايام عن فوز تسع بلديات بالتزكية في منطقة جزين، بعد اقفال باب الترشحات للانتخابات البلدية والاختيارية، هي: وادي الليمون، كفرجرة، عازور، وادي جزين، كرخا، قطين وحداب، الحمصية، صيدون وجرنايا.

 

وفي السياق، تكشف اوساط قيادية معنية في "الثنائي الشيعي" ان الامور ايجابية في القرى الشيعية والمسيحية المختلطة في قضاء جزين، وقد تكون محسومة بعد التوافق بين "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، والنائبين السابقين ابراهيم عازار وامل ابو زيد والعائلات. وتقول الاوساط ان الامور باتت محسومة في كفرحونة والعيشية وروم.

الديار
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