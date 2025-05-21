عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 أيار 2025

الأخبار: العدو يغلق باب التفاوض: لا إتفاق قريبًا في غزة
هل أخطأ حزب الله بإدارة الظهر للائحة تمثل غالبية غير معادية له؟
بيروت: الوصاية تفرض مرجعية بـ 2000 صوت
عباس في بيروت... تمهيد للتوطين
النهار: أمن الجولة الجنوبية بين الاستعدادات والاعتداءات... أورتاغوس تكراراً: لا يزال أمام لبنان الكثير
اللواء: انتخابات سيادية السبت في الجنوب.. والسلاح الفلسطيني على الطاولة مع عباس اليوم
تحضير لمجلس وزراء للتعيينات.. واللجان في ضياع حول قوانين الإنتخاب
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الديار: اورتاغوس تصعّد من الدوحة ولبنان يصر على «الحوار»
بيروت تستعد لصيف بلا عتمة... وصندوق النقد غير راضٍ
الجمهورية: السلاح الفلسطيني على الطاولة اليوم
عباس: حق لبنان في بسط سلطته
l'orient le jour: Ortagus : « En six mois, le Liban a fait plus qu’en 15 ans », mais
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: هل طفح الكيل الأوروبي من نتنياهو؟
لندن تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب... وباريس تدعم مراجعة الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية
الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: أشغال وتحسينات في المطار وطريقه لمواكبة الموسم السياحي
انتخابات الجنوب «تحت النار» الإسرائيلية.. ووزير الداخلية يؤكد المضي بها