عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 أيار 2025

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الأخبار: العدو يغلق باب التفاوض: لا إتفاق قريبًا في غزة

هل أخطأ حزب الله بإدارة الظهر للائحة تمثل غالبية غير معادية له؟

بيروت: الوصاية تفرض مرجعية بـ 2000 صوت

عباس في بيروت... تمهيد للتوطين

النهار: أمن الجولة الجنوبية بين الاستعدادات والاعتداءات... أورتاغوس تكراراً: لا يزال أمام لبنان الكثير

اللواء: انتخابات سيادية السبت في الجنوب.. والسلاح الفلسطيني على الطاولة مع عباس اليوم

تحضير لمجلس وزراء للتعيينات.. واللجان في ضياع حول قوانين الإنتخاب



البناء: انتفاضة أوروبية ﻋﻠﻰ الحرب الإﺳراﺋيلية: لندن للعقوبات والاتحاد بتعليق اﻟﺷراﻛﺔ | واشنطن: نظام الشرع يواجه خطر انهيار وشيك ﻓﻲ أﺳﺎبيع يهدّد بالفوضى والتقسيم | الوزن الانتخابي لنواب التغيير وجمعيات المجتمع المدني ﻓﻲ بيروت ثلث الثنائي

الديار: اورتاغوس تصعّد من الدوحة ولبنان يصر على «الحوار»

بيروت تستعد لصيف بلا عتمة... وصندوق النقد غير راضٍ



الجمهورية: السلاح الفلسطيني على الطاولة اليوم

عباس: حق لبنان في بسط سلطته

l'orient le jour: Ortagus : « En six mois, le Liban a fait plus qu’en 15 ans », mais

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: هل طفح الكيل الأوروبي من نتنياهو؟

لندن تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب... وباريس تدعم مراجعة الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية

الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: أشغال وتحسينات في المطار وطريقه لمواكبة الموسم السياحي

انتخابات الجنوب «تحت النار» الإسرائيلية.. ووزير الداخلية يؤكد المضي بها