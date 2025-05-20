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هل فعلاً تم توقيف عميل جديد؟ مرتضى يكشف!

20
MAY
2025
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كشف الصحافي الإستقصائي رضوان مرتضى عبر صفحته على X ما يلي : " 

نشرت قناة الحدث السعودية صورة زعمت أنَها لقيادي في حزب الله يُدعى “الحاج حمزة السبلاني، أحد مسؤولي وحدة الأماكن في حزب الله"، ذاكرةً أنّه "عميل داخل صفوف حزب الله كان يتولى تزويد إسرائيل بالخرائط والبيانات المتعلقة بالمسؤولين والمراكز الاحتياطية".

ويوم أمس، جرى تداول أخبار عن توقيفه على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تارة من قبل شعبة المعلومات وتارةً أخرى من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وثالثة زُعِم توقيفه من قبل كليهما معاً كما لو أنّ كلّ جهاز أخذ قطعةً منه.

الصحيح أنَه لم يتم توقيف أحد يدعى حمزة السبلاني طوال الفترة الماضية. على الأقل ليس موقوفاً لدى فرع المعلومات ولا مخابرات الجيش ولا الأمن العام ولا أمن الدولة حتى.

كما أن الصورة التي تداولتها قناة الحدث هي غير صحيحة ولشخص آخر غير لبناني زار لبنان قبل طوفان الأقصى. كما أنَ السبلاني ليس مسؤولاً في حزب الله. وقبل بداية العام الجاري ترددت أخبار تُفيد بأنّ المدعو السبلاني كان في صفوف حزب الله (هذه المعلومة صحيحة)، لكنه غادر لبنان خلال الحرب. مرة قيل إنّه سافر إلى فرنسا ومرة أخرى قيل إلى بلجيكا. وتردد أنّه قد يكون له علاقة بمسؤول وحدة الأماكن الذي قُتِل في المنشأة نفسها التي استُهدفت لاغتيال السيد هاشم صفي الدين ومسؤول الاستخبارات العسكرية في حزب الله حسين هزيمة (الحاج مرتضى) وآخرين. غير أنّ هذه المعطيات لم يتبيّن صحتها من عدمه. كما أنّ حزب الله لم يؤكد ولم ينفِ. ولم نتمكن من التثبّت بشأن مصيره من أجهزة أمنية أخرى. "

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