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سفير صربيا في لبنان يزور مجلس النواب.. فريد البستاني يؤكد أهمية التبادل الاقتصادي

20
MAY
2025
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زار سفير جمهورية صربيا في لبنان، السيّد ميلان تروجانوفيتش، يرافقه الوزير المستشار السيّد ساشا أوزدانيتش، مجلس النواب، حيث التقى لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – الصربية، برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور النواب جورج عقيص وملحم خلف، والمديرة العامة للشؤون الخارجية السيّدة كريستين زعتر.

وقد تم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وصربيا، لا سيما على الصعيدين البرلماني والاقتصادي.

وأكد النائب البستاني، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صربيا تشهد نموًا استثماريًا ملحوظًا وتحتل موقعًا متقدمًا في اهتمامات العديد من الدول الأوروبية، مما يستدعي توسيع التبادل التجاري والعمل على إدخال المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الصربية. كما شدد على ضرورة تعزيز أواصر التعاون على المستوى البرلماني.

من جهته، أكد السفير تروجانوفيتش عمق العلاقات التي تجمع البلدين، معلنًا عن تنظيم الحكومة الصربية لمعرض تجاري واقتصادي في بلغراد خلال شهر أيار من العام المقبل، وداعيًا إلى مشاركة لبنان بمختلف قطاعاته الاقتصادية والتجارية في هذا الحدث.

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