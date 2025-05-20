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الهيئة السياسية للتيار: نحذر من محاولات ضرب صحة التمثيل النيابي ونتمسك بالصوت التفضيلي الواحد

20
MAY
2025
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عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

1 - أجرت الهيئة تقييماً شاملاً للإنتخابات البلدية التي جرت في البقاع وبيروت، فأبدت إرتياحها للنتائج التي حققها التيار مع الناس والعائلات في البلديات والهيئات الإختيارية وأكدت الإستعداد للمرحلة الأخيرة في الجنوب، وإعتبرت الهيئة أن خيار التيار في إحترام خيارات الناس ودعمها ترك إرتياحاً لدى الأهالي في اعطاء الاستحقاق البلدي طابعه الانمائي العائلي قبل السياسي.
كما انها سجلت بإيجابية الحرص على المناصفة التي سجلتها التيارات السياسية والروحية في بيروت، ولكنّها اكّدت في الوقت نفسه، على وجوب ايجاد حل دائم لبلدية بيروت في القانون عبر تجزئتها الى احياء بلديّة مع الحفاظ على البلدية الأم فيها.

2 - يؤكد التيار تمسكه بقانون الإنتخابات النيابية لجهة الإبقاء على صوت تفضيلي واحد وتكريس حق المغتربين في إنتخاب ممثلين عنهم في جميع القارات بما يشكل الدائرة 16 من الدوائر الإنتخابية. ويحذر التيار من أي محاولة لتعديل القانون تؤدي الى ضرب صحة التمثيل وحرمان المغتربين حقهم في التصويت وحقّهم في التمثيل وفي أن ينتخبوا نوابهم من بينهم.

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